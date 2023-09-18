Сафин: селекция в межсезонье у «Салавата» получилась средненькая, надо усиливаться дальше

Экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил селекционную работу уфимского клуба в межсезонье и заявил, что для того, чтобы претендовать в этом сезоне на серьёзные результаты, подопечным Виктора Козлова необходимо усиление.

«Селекция в прошедшее межсезонье у «Салавата Юлаева» действительно получилась средненькая. Если претендовать на что-то серьёзное, то, конечно, надо усиливаться дальше.

Могут ли в связи с этим возникнуть проблемы с попаданием в плей-офф? Нет, в это я не верю. В розыгрыше Кубка Гагарина команда должна быть и с таким составом. Но я полагаю, что клуб продолжает искать ещё одного иностранца, благо вакансия есть. Не оставлять же её пустой. Правда, при условии, что на это есть деньги.

Другой вопрос — кого подписывать? Вот взяли Боли (Джош Ливо — Прим. «Чемпионата») — по статистике, на бумаге он хорош. Теперь посмотрим, каким окажется в жизни. Надеюсь, на пару с Хмелевски они наведут шороху в лиге. Что же касается подписания большего количества легионеров с натурализацией кого-то из них, то тут всегда нужно отталкиваться от имеющихся игроков.

Возьмём, к примеру, «Ак Барс». Там и так сильный состав, поэтому казанцам о какой-то натурализации и задумываться не нужно. Но у «Салавата», скажем так, такой банды нет. При этом наш рынок скуден, и взять хорошего россиянина проблематично. Поэтому в теории, если лимит на легионеров будет исчерпан и при этом получится найти ещё какого-то сильного иностранца, то почему бы и не обратиться к опыту других команд с натурализацией? Это, как минимум, можно иметь ввиду, потому что такой шаг поможет создать глубину состава», — сказал Сафин в интервью Betonmobile.ru.

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о своём переходе из «Салавата Юлаева» в череповецкий клуб.