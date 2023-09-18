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Аймурзин рассказал, как отреагировал на решение «Салавата» обменять его в «Северсталь»

Аймурзин рассказал, как отреагировал на решение «Салавата» обменять его в «Северсталь»
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о своём переходе из «Салавата Юлаева» в череповецкий клуб.

«Вообще я действительно с самого детства находился всегда в одной команде, с одними пацанами ещё с молодёжки. Все постоянно пересекались, тем более что тренировались в одном дворце. Первое время я больше волновался, ещё сидя в Уфе, уже после совершения обмена. Потому что не знал, чего ожидать, и как вообще всё будет происходить, как меня примет коллектив и так далее.

Наверное, мне повезло в том плане, что также обменяли ещё и Тимофея Давыдова, и Васю Шумилова. Парни тоже первый раз в карьере меняли команду. И вместе мы постарались влиться в коллектив. Всё прошло хорошо, нас быстро в него приняли. В «Северстали» все классные парни, мне очень нравится здесь находиться. Думаю, что это хороший опыт, и каждый игрок должен обязательно побывать в такой ситуации.

Не сказал бы, что испытал шок. Просто зашёл в кабинет к Ринату Баширову, и тут бы я хотел поблагодарить руководство «Салавата Юлаева» за то, что поставили в известность и спросили моё мнение об этом обмене. Мне сразу сказали, что у клуба есть такой вариант. Мы сидели, думали и, в конечном счёте, я принял решение и сказал: «Если что, то я готов поехать в Череповец».

Наверное, сработали интуиция или чуйка. Сидел и представлял в голове, что и как вообще может произойти. Да я и сам понимал, что «Салавату» нужен хороший вратарь, а мне хотелось просто поиграть в КХЛ и показать миру, в чём я действительно хорош», — сказал Аймурзин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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