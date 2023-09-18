В НХЛ – тренерская отставка, хотя сезон ещё не стартовал. Бэбкок уволен из-за скандала

Сезон в НХЛ ещё не стартовал, но первая отставка уже состоялась. С поста главного тренера «Коламбуса» уволен Майк Бэбкок. Специалист покинул клуб после того, как стало известно о том, что он просил хоккеистов показать личные фотографии.

Впервые соответствующую информацию предали огласки ведущие известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets. Бэбкок признал, что таким образом хотел лучше узнать игроков.

Главная звезда «Коламбуса» Джонни Годро заявил, что не увидел в методах тренера ничего крамольного: «Я был немного расстроен тем, что это так раздули. Паршиво видеть, что все это разлетелось в неправильном направлении. Это был его способ узнать меня получше, и я смог узнать его получше. Мне совсем не было неловко. Я показывал ему фотографии своей семьи. Если бы у меня были с этим проблемы, я бы сказал: «Не думаю, что мне это нравится». Но у меня не было с этим проблем».

Капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер также выступил в защиту начальника: «Я думаю, что это была замечательная первая встреча и хороший способ начать выстраивать отношения. То, что это так раздули, очень сильно разочаровало». Тем не менее, профсоюз хоккеистов и НХЛ открыли расследование инцидента. Впрочем, формально всё решилось на уровне клуба.

«Трудное решение для всех сторон, но мы сочли его необходимым, чтобы сосредоточиться на наших игроках и команде в преддверии сезона», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен. – От имени всей организации мы хотим поблагодарить Майка за его упорную работу и профессионализм, который он продемонстрировал в совместной работе над планом по его уходу из клуба».

«Поразмыслив, я понял, что продолжение работы на посту главного тренера «Коламбуса» будет слишком отвлекающим фактором», – а это уже заявление самого Бэбкока. – Я расстроен, что у меня нет возможности продолжить начатую работу, но понимаю, что уйти сейчас – это в интересах организации «Блю Джекетс».

Бэбкока назначили на пост главного тренера «Коламбуса» только в июле. Его преемником назначен Паскаль Венсан. Он работает ассистентом в штабе «Блю Джекетс» с позапрошлого лета.

Бэбкок не впервые оказывается фигурантом крупного скандала. Ранее в «Торонто» он просил форвард Митча Марнера составить рейтинг одноклубников, а затем вопреки договорённостям огласил его перед командой. Кроме того, защитник Крис Челиос рассказывал, что в «Детройте» Бэбкок травил Юхана Франзена, из-за чего у шведа произошёл «психический срыв».

Другой бывший защитник «Красных крыльев» Майк Коммодор с радостью воспринял отставку тренера. «Народ! Позвольте мне заявить во всеуслышание… Эй, Майк Бэбкок, ты высокомерный кусок дерьма… Ты был хищником на протяжении всей карьеры… Сегодня ты наконец-то получил по заслугам… Собирай свое барахло и езжай домой навсегда… Официально: ты токсик», – написал Коммодор в своих социальных сетях.

В то же время Бэбкок является одним из самых титулованных тренеров в истории хоккея. Среди главных он единственный представитель «Тройного золотого клуба». Майк дважды выиграл Олимпиаду вместе со сборной Канады, победил на чемпионате мира и взял Кубок Стэнли.