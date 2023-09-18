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Ротенберг: Гальченюк ожил, адаптировался в лиге, тяжело перейти из НХЛ в КХЛ

Ротенберг: Гальченюк ожил, адаптировался в лиге, тяжело перейти из НХЛ в КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Сибирью» (1:2) оценил игру Алекса Гальченюка после перехода из НХЛ.

«Мы довольны игроками, но Сеня Грицюк, который имеет огромную роль в большинстве, проводит всего третий матч. Он набирает форму через игры. Календарь не позволяет построить длительный тренировочный процесс для игроков, поэтому наши лидеры будут входить через игры.

Тот же Алекс Гальченюк — сегодня он ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ. Видим, например, как непросто Евгению Свечникову в «Ак Барсе». Сегодня мы увидели яркую игру Алекса. Если он продолжит так работать дальше — голы придут», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

В семи сыгранных встречах Гальченюк отметился двумя результативными передачами.

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