Хайруллин: у СКА всё хорошо в раздевалке, мы и Р. Ротенберг – все поддерживаем друг друга

Нападающий СКА Марат Хайруллин оценил поражение от «Сибири» (1:2) и рассказал об атмосфере в раздевалке команды.

«Что не получилось? Забить на два гола больше, чем соперник. Моменты нужно реализовывать, их было достаточно. Нам нужно подтягивать дисциплину. Сами виноваты.

Как морально совладать с мыслями о пятом поражении подряд? Конечно, тяжело, но команде нужно пройти этот этап. У каждой чёрной полосы всегда бывает белая. В игре команды уже есть улучшения, поэтому, думаю, с каждой игрой будет всё только лучше.

Возможно, на результатах команды сказывается и необходимость в сыгранности новичков. Команда новая, нужно, чтобы прошло время, сыгрались, какие-то моменты улучшили. Тогда и коммуникация будет лучше.

У нас всё хорошо в раздевалке. И мы, игроки, и Роман Борисович [Ротенберг], – все поддерживаем друг друга. Мы понимаем, что у нас – хорошая команда, но нужно немного времени, чтобы сыграться, как вы сказали, нащупать нашу игру и поймать уверенность», — цитирует Хайруллина «Спорт День За Днём».