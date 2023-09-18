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«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в лидеры чемпионата

«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в лидеры чемпионата
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Коробкин (Пресс, Кошелев) – 07:32 (5x4)     2:0 Дронов (Пресс, Михайлис) – 27:30 (5x4)     2:1 Ли – 29:46 (5x5)     2:2 Бывальцев (Макеев, Гуркин) – 32:08 (5x4)     3:2 Мухаметов (Яковлев, Пресс) – 37:05 (5x5)     4:2 Коробкин (Кошелев, Квартальнов) – 48:47 (5x5)    

На восьмой минуте Егор Коробкин, реализовав численное большинство, вывел магнитогорцев вперёд. На 28-й минуте Григорий Дронов удвоил преимущество «Металлурга». На 30-й минуте Олег Ли отыграл один гол. Через две с половиной минуты Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 38-й минуте Максим Мухаметов вновь вывел вперёд «Металлург». На 49-й минуте Егор Коробкин оформил дубль.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 20 сентября команды вновь сыграют между собой в Магнитогорске.

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