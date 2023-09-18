«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в лидеры чемпионата

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).
На восьмой минуте Егор Коробкин, реализовав численное большинство, вывел магнитогорцев вперёд. На 28-й минуте Григорий Дронов удвоил преимущество «Металлурга». На 30-й минуте Олег Ли отыграл один гол. Через две с половиной минуты Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 38-й минуте Максим Мухаметов вновь вывел вперёд «Металлург». На 49-й минуте Егор Коробкин оформил дубль.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 20 сентября команды вновь сыграют между собой в Магнитогорске.
- 18 сентября 2023
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