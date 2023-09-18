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«Нефтехимик» потерпел самое крупное поражение в истории в КХЛ

«Нефтехимик» потерпел самое крупное поражение в истории в КХЛ
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0 (2:0, 1:0, 5:0).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, для «Нефтехимика» это поражение стало самым крупным в истории в Континентальной хоккейной лиге. Предыдущий антирекордный результат был зафиксирован дважды. Оба матча нижнекамцы завершили с разницей «-6». В сезоне-2011/2012 «Нефтехимик» проиграл со счётом 2:8 «Трактору». В сезоне-2021/2021 нижнекамцы потерпели поражение со счётом 2:8 в матче со СКА.

Отметим, что «Барыс», в свою очередь, в 10-й раз в истории КХЛ забросил 8+ шайб за один матч. Последний раз астанинцы забивали восемь голов в сезоне-2018/2019 во встрече с «Йокеритом».

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