Мирасти: в России нет никаких правил, соперники постоянно падают

Бывший легионер КХЛ и экс-игрок «Витязя», канадец Джон Мирасти в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, как переезжал в Россию. Хоккеист выступал за чеховскую команду лишь в сезоне-2011/2012.

«Я попал в Россию, и это совсем другая история. Прошло уже 10 лет, но я помню, как мы приземлились в Риге, в Латвии. Мы должны были сначала приехать туда, потому что нам нужно было дождаться виз или чего-то ещё, чтобы попасть в Россию. Так что я и Яблонски пробыли в Риге, наверное, два или три дня. Мы просто ждали. И помню, что подумал: «Чёрт возьми, это место просто потрясающее!» Не знаю, были ли вы, ребята, в Риге, но это хороший европейский город. Стены из кирпичиков, кирпичные улицы, хорошие клубы и хорошие отели.

Помню, как меня приветствовали в Риге, и я такой: «О да, мне это понравится!». Но потом, когда нас наконец отправили в Москву, а потом в Чехов, я подумал: «Что ж, это место — свалка» (смеётся). У меня много историй из тех времён.

Помню, что был в Чехове после Риги, а в России, как вы знаете, нет духа НХЛ, нет никаких правил, соперники постоянно падают. Ты катаешься на коньках, тренируешься, дерёшься, и всё. Это твоя жизнь, плюс сон», — сказал Мирасти.

Напомним, канадский нападающий сыграл в регулярном чемпионате – 2011/2012 30 матчей. Мирасти забросил две шайбы при общем показателе полезности «-4». Суммарно канадский хоккеист заработал 197 минут штрафного времени.