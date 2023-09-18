«Жирный, обветренный, злобный». Экс-легионер КХЛ рассказал о встрече с владельцем клуба

Бывший легионер КХЛ и экс-игрок «Витязя», канадец Джон Мирасти в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, как впервые встретился с владельцем чеховского клуба. Хоккеист провёл в команде только сезон-2011/2012.

«Примерно через три недели после приезда в Россию, когда было около четырёх часов дня, я спал. Решил вздремнуть, да. И какой-то здоровенный парень постучал в мою дверь. Я открыл — а я был голый, так что обернулся полотенцем. Этот чертовски здоровенный русский парень говорит: «Спустись вниз на пять минут, босс хочет тебя». Я вроде даже не знал этого парня. У него на руке висел автомат, поэтому я вернулся и сел на кровать.

Не прошло и трёх минут, как мой телефон зазвонил. Это был Яблонски, он такой: «Да, этот парень сейчас тоже приходил ко мне в комнату… Ну что ты будешь делать?» Я сказал: «Чёрт подери, у него есть пистолет! Пошли быстрее!»

Мы спустились вниз и увидели огромное скопление — целую свиту! — машин. Как в кино — там полицейская машина, здесь полицейская машина, пара внедорожников. Мы приблизились, и нам навстречу вышел маленький паренёк, его звали Саша. Это был сын босса. Он такой: «Привет, мой отец, обожает вас, ребята!» Он и его отец являются владельцами. Я ответил: «Окей, круто». Он такой: «Да, мы повезём вас в деревню». Это место так называют — деревня, она примерно в 20 минутах езды от города, там жил его отец.

Короче, мы садимся в машины и следуем за этой свитой до деревни. Когда мы подъезжаем, это как в фильмах: все эти парни с собаками и зеркалами, которые ходят вокруг машин, чтобы убедиться, что там нет бомб или чего-то ещё. Когда нас пропускают через ворота, там сибирский тигр в клетке! С другой стороны – лошади! Я помню, как заезжаю туда и думаю: «Куда, чёрт возьми, я попал?!»

Ну окей, мы подъезжаем к главной «кабине». Ну то есть это место похоже на то, что бывает в фильмах, которые вы когда-нибудь смотрели. Все эти особняки, в которых живут знаменитости. Эти хижины там повсюду.

Короче, поэтому мы выходим. Вдруг подходим маленький русский парень в каком-то военном типа халате. Под ним ничего, он голый. Просто маленький невысокий парень. Я-то невысокого роста, а он ниже меня! Вы знаете меня: когда вижу парня, то могу сказать, крут ли он. Достаточно простого взгляда. Так вот, я смотрю на этого парня и такой: «О нет, я не буду валять дурака с ним». Он просто, знаете, жирный, обветренный, с большими ушами и просто злобный.

В конце концов он подходит и обнимает меня! Он такой: «Я владелец, босс». А он не говорит по-английски, он только сказал: «Я босс, чувак, я люблю вас!» Он обнял меня, обнял всех нас. Я услышал его в первый раз, мы впервые встретились, но он был причиной того, что нас туда привезли.

Короче говоря, мы пили как рок-звёзды, весь вечер, всю ночь, целый день. Потом мы сидели и смотрели вокруг. Мы нажрались в хлам. Они достали пистолеты, мы стреляли, пили. Единственная вещь: ты не пьёшь и никогда не тусуешься с женщинами. Будучи молодым, ты хочешь видеть женщин. Но мужчины — пьют, а женщины — напоследок.

Четыре часа утра. Мы в хлам, мы нажрались. И Саша такой: «Окей, ребята, завтра у вас тренировка, вам лучше поехать домой». Так что они отвезли нас домой. Он сказал: «Дома вас будет ждать подарок, когда вы вернётесь в отель. А я пошёл», — сказал Мирасти.