Экс-легионер КХЛ: хотел бы приехать в Россию пораньше. Там я заработал деньги уровня НХЛ

Бывший легионер КХЛ и экс-игрок «Витязя», канадец Джон Мирасти в подкасте Spittin' Chiclets объяснил, почему решил перебраться в Россию. В Континентальной хоккейной лиге канадский нападающий провёл две сезона. Чемпионат-2011/2012 Мирасти отыграл за «Витязь». В сезоне-2012/2013 канадец провёл в «Барысе».
«Тампа-Бэй» пыталась «спихнуть» меня в другой клуб, но мне было слишком комфортно в «Сиракьюз» (фарм-клуб «Лайтнинг» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»), и я не стал рисковать, хотя должен был попытать удачу. Но, в любом случае, в тот год, когда «Анахайм» разделывал «Сиракьюз», они поиздевались надо мной. Это совсем другая история, я могу показать вам электронные письма от руководства НХЛ, которое было в ярости, потому что я был слишком популярен. Им не нравилась идея, что я отнимаю славу у их драфт-пиков и всё такое. Вот почему я валял дурака в «Сиракьюз», и меня сослали в «Форт-Уэйн».
Я просто продолжал играть, ведь они мне платили — я получал хорошую зарплату в АХЛ. Сказал, что пойду куда угодно, мне всё равно, я не буду драться, хотя вы знаете, для меня это было сложнее. Так что в последующие годы я сказал: «Окей, я поеду в Россию».
По иронии судьбы меня там захотели увидеть — ещё и мой лучший друг, Джереми Яблонски, тоже собирался туда. Подумал тогда: «Лучший способ закончить свою хоккейную карьеру, я поиграю вместе с Джереми!» Ну, в общем, к этому всё и свелось.
За пару лет до этого мне уже предлагали там контракт, и мне он вроде как понравился. Но я сказал, что всё ещё хочу осуществить свою мечту. Теперь, оглядываясь назад, я бы хотел приехать в Россию на пару лет раньше, потому что в итоге я заработал деньги уровня НХЛ там. Примерно так я и попал в Россию», — сказал Мирасти.
Отметим, что за «Витязь» канадец сыграл всего 30 матчей, в которых набрал 2 (2+0) очка и 197 минут штрафа.
- 18 сентября 2023
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