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«Динамо» Москва — «Спартак» 6:3, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 18 сентября

Московское «Динамо» обыграло ХК «Спартак» и одержало пятую победу подряд
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Спартак
Москва
1:0 Муранов – 08:49 (4x5)     2:0 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 16:51 (5x4)     3:0 Рашевский (О'Делл) – 21:25 (5x5)     3:1 Усманов (Заседа) – 21:55 (5x5)     3:2 Порядин (Локтионов) – 34:46 (4x5)     4:2 Джиошвили (Рашевский, Пыленков) – 35:41 (5x5)     4:3 Принс (Локтионов, Цыплаков) – 50:13 (5x5)     5:3 Петухов (Римашевский) – 56:05 (5x5)     6:3 Петухов (Римашевский, Миронов) – 58:36 (en)    

На девятой минуте Иван Муранов в меньшинстве открыл счёт. На 17-й минуте Максим Джиошвили удвоил преимущество бело-голубых. На 22-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла забросил третью шайбу. Через 30 секунд Даниэль Усманов после паса Матвея Заседы отыграл один гол. На 35-й минуте Павел Порядин с передачи Андрея Локтионова сократил отставание до минимума. Через 55 секунд Максим Джиошвили забил четвёртый гол «Динамо». На 51-й минуте Шейн Принс отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Егор Петухов забил лакросс-гол, а через две минуты оформил дубль.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях сыграет с «Амуром». «Спартак» примет «Барыс». Оба матча состоятся 21 сентября.

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