Московское «Динамо» обыграло ХК «Спартак» и одержало пятую победу подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).
На девятой минуте Иван Муранов в меньшинстве открыл счёт. На 17-й минуте Максим Джиошвили удвоил преимущество бело-голубых. На 22-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла забросил третью шайбу. Через 30 секунд Даниэль Усманов после паса Матвея Заседы отыграл один гол. На 35-й минуте Павел Порядин с передачи Андрея Локтионова сократил отставание до минимума. Через 55 секунд Максим Джиошвили забил четвёртый гол «Динамо». На 51-й минуте Шейн Принс отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Егор Петухов забил лакросс-гол, а через две минуты оформил дубль.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях сыграет с «Амуром». «Спартак» примет «Барыс». Оба матча состоятся 21 сентября.
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