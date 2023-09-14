Гусев и звери. Почему «Динамо» доминирует в большинстве на старте сезона КХЛ

Уже после предыдущего матча московского «Динамо» на старте регулярного чемпионата КХЛ розыгрыш большинства в исполнении команды Алексея Кудашова стал одной из самых обсуждаемых тем среди хоккейной общественности. Три гола в ворота «Барыса» (4:3 ОТ) при игре с численным преимуществом позволили динамовцам добыть важную волевую победу и установить удивительный результат в КХЛ – на протяжении восьми раз подряд бело-голубые забивали исключительно в большинстве. И только гол защитника Даниила Пыленкова в овертайме позволил москвичам прервать эту серию.

Однако среди оптимистичных рассуждений о динамовском большинстве звучали и пессимистичные нотки на тему того, что настоящей проверкой для Никиты Гусева и его партнёров станет следующий матч сезона – с ЦСКА. Обладатель двух последних Кубков Гагарина обладает одними из лучших бригад меньшинства в лиге, которые ещё и играют в отличной манере от большинства клубов. Находясь на льду в численном недокомплекте, армейцы всё равно стараются действовать в максимально агрессивной манере, не давая соперникам лишней возможности остановиться и выцелить какую-нибудь тонкую передачу.

К тому же подопечные Сергея Фёдорова в случае удачного перехвата ещё и сами всегда готовы выстрелить в контратаку и организовать гол в меньшинстве. Неудивительно, что в прошлой регулярке игроки ЦСКА забили 10 голов при недокомплекте, что стало лучшим результатом в лиге (наряду с «Сибирью» и «Нефтехимиком»). А процент удачных нейтрализаций большинства соперника составил потрясающие 85,6 – третий результат в КХЛ.

Шанс проверить, что на данный момент сезона работает лучше – динамовское большинство или армейское большинство – во вчерашнем московском дерби представился уже на четвёртой минуте, когда в штрафной бокс отправился проводивший свой первый матч после возвращения нападающий ЦСКА Антон Слепышев. На лёд вышла та самая грозная первая бригада большинства «Динамо» и сразу же оправдала выданные ей авансы. Настало время посмотреть в деталях, как именно лидеры бело-голубых используют большинство, тем более что их первый гол в дерби получился классическим для команды Кудашова для старта сезона.

Один из лучших атакующих защитников лиги Бреннан Менелл располагается на синей линии, в одиночестве её закрывая. Для американского защитника, получившего в межсезонье российский паспорт, это не сложная задача, с которой он справлялся ещё во время игры за минское «Динамо». В правом круге вбрасывания или вообще на всём правом борту своё место занимает канадский центрфорвард Джордан Уил, на противоположной стороне находится звёздный новичок Никита Гусев. В свою очередь, Эрик О’Делл отвлекает на себя внимание оппонента, располагаясь на дальнем пятаке, всегда готовый получить передачу под бросок, а обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт оккупирует место на ближнем пятаке. Это классическая расстановка первой бригады большинства «Динамо».

ХК «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Дальше начинается розыгрыш, вариантов которого тренерский штаб бело-голубых, куда входит один из самых умнейших хоккеистов в истории российского хоккея Вячеслав Козлов, наработал достаточно. Но одной из самых типовых комбинаций является следующий вариант: Менелл доставляет шайбу Уилу или Гусеву с опцией получить обратную передачу и быстро снова вернуть её адресату, дальше следует поперечный перевод с края на край, и моментальный бросок в касание. Впрочем, зачем нужно так много слов, когда можно просто посмотреть гол Никиты Гусева в ворота Александра Шарыченкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В чём здесь заключается главный нюанс. Как 91-й (Уил), так и 97-й (Гусев) номера московского «Динамо» могут без проблем выполнить точную передачу любой сложности. И даже скопление клюшек на траектории движения шайбы не мешает Джордану и Никите находить друг друга. От одного из них следуют идеальная подкидка точно на крюк клюшки партнёра и быстрый бросок по воротам.

Никита Гусев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Так Гусевым был забит гол в ворота ЦСКА. И уж такой мастер передач, как олимпийский чемпион 2018 года, точно знает толк в их исполнении. Поэтому сразу после поражения ворот Никита просто не мог не отметить действия партнёра. Между россиянином и канадцем установилась абсолютная «химия», и доказательством этого является тот факт, что в схожем стиле Никита отличился и в матче с «Сочи», но тогда Уил выполнил передачу даже не из статики, а из динамики, сместившись в центр и дальше всё равно сделав привычный перевод под завершение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это любимая комбинация динамовцев, но если бы только в ней заключалась бело-голубая сила, то её легко раскусили бы. В матче с «Барысом» броски в касание не проходили, и тогда москвичи показали немного другой розыгрыш. Гусев доставляет шайбу в слот Пакетту, тот в фирменном стиле буквально продавливает любого оппонента и находит соотечественника О’Делла, который не промахивается из убойной позиции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Здесь Алексей Кудашов применяет тактику сдвоенного центра в лице О'Делла и Пакетта. Второй изначально должен был заменить первого, но благодаря решению Менелла получить российский паспорт динамовцам удалось сохранить своего лидера, и они оказались не просто в одной команде, но и в одной бригаде. Эрик и Седрик постоянно меняют друг друга на двух пятаках, внося неразбериху в действия соперников, что и приводит к голевому результату. Оба канадских форварда прекрасно действуют в силовой манере, и выдавить их с пятака очень сложная задача для любой обороны.

Никита Гусев празднует с одноклубниками заброшенную шайбу Фото: dynamo.ru

Если же и такой вариант не проходит, то О’Делл всегда может отклеиться в сторону и непосредственно помочь Гусеву в розыгрыше. Так был забит один из голов в ворота «Барыса», когда Никита доставил шайбу Эрику, а тот быстро разрезал оборону соперника прострелом через пятак, и накатившийся с правого края Уил в касание занёс шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дополнительным преимуществом динамовцев является тот факт, что на пяти перечисленных игроках у Кудашова и его штаба не заканчиваются фамильные опции для использования хоккеистов в большинстве. Так получилось в эпизоде со вторым динамовским голом во вчерашнем дерби, когда отличился Рашевский. Этот гол во многом напомнил первую шайбу в ворота «Барыса», только на сей раз всё тот же Пакетт доставил шайбу Дмитрию, и уже тот не промахнулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Есть альтернатива и Менеллу в этом варианте динамовского розыгрыша. Если Бреннану требуется отдых после долгих смен или большинство застопорилось и требуются другие идеи, то его всегда могут подстраховать Игорь Ожиганов или Даниил Пыленков.

«Вы знаете, у нас готовы несколько вариантов с разными игроками. Я сразу хочу сказать – говорил это игрокам, скажу и сейчас. Все игроки в одно большинство не влезут, поэтому кто-то будет играть, а кто-то не будет. В зависимости от соперника, в зависимости от состояния, в зависимости от того, что больше нужно – бросок или пас. Очень много функционала в большинстве. Есть набор игроков, кто может играть в большинстве, а уж фамилии зависят конкретно от игровой ситуации.

Боюсь ли, что наше большинство разберут? Каждую игру мы смотрим друг друга и всё меняем. Разные варианты. Я больше боюсь другого – вот говорят, говорят, а ничем хорошим никогда не заканчивается. А так это естественно, что соперники будут перекрывать и играть по-разному — но и мы будем искать другие варианты, выпускать разных игроков. Правые, левые – это тоже естественный процесс», — говорит главный тренер московского «Динамо» об использовании хоккеистов в большинстве.

Не стоит забывать и про вторую бригаду большинства «Динамо», где всё-таки на полноценной основе обычно и находится Рашевский. Там же играет и один из главных прорывов прошлого сезона Максим Джиошвили. Их сочетание при поддержке Артёма Ильенко либо Егора Морозова и двух защитников (чаще всего в последних матчах – Пыленкова и Ожиганова) также является подспорьем для столичной команды. Одну из шайб в матче с «Сочи» забросила как раз эта бригада, когда Рашевский ассистировал Джиошвили.

Но всё-таки главной силой «Динамо» по состоянию на сейчас являются Гусев и его партнёры по первой бригаде. Во втором матче подряд Никита набрал три очка. Это же ему удалось сделать в прошлой игре с «Барысом» (4:3 ОТ) – 3 (0+3) балла. Также Гусев отметился результативными действиями в пяти из шести игр со старта чемпионата. Никита занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 10 (3+7) очков.

Остановить динамовское большинство не получилось даже у ЦСКА, но уже в следующем матче команду Кудашова ждёт новая проверка – в Санкт-Петербурге бело-голубые сразятся с раненым зверем СКА, проигравшим три последних матча. Пока же динамовцы поднялись на второе место в Западной конференции КХЛ, уступая только «Торпедо», ещё не потерпевшему ни одного поражения в сезоне.

Любопытно, что эти же команды находятся на вершинах рейтинга и по основным составляющим реализации лишнего. Нижегородцы занимают первое место по проценту использования (40 против 33,3), а сыгравшие на два матча больше москвичи – по количеству забитых голов (10 против 6). И как тут не обратить внимание, что главным тренером «Торпедо» является Игорь Ларионов, а одним из основных организаторов динамовского большинства с точки зрения руководящего направления является Вячеслав Козлов. Два партнёра по великой Русской Пятёрке времён «Детройта». Совпадение? На вряд ли.