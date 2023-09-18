Петухов — о фестивале лакросс-голов имени Петухова: это громко сказано, ещё же не предел

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов высказался после победы в матче со «Спартаком» (6:3).

«Пора открывать фестиваль лакросс-голов имени Петухова? Это громко сказано. Третий гол за карьеру — это же ещё не предел. В том моменте должны были ещё раньше забить. Там была заварушка, не попали, а потом смотрю, что вратарь находится на коленках, подумал, что сейчас он будет перемещаться на ногах, как он это и сделал, и я был побыстрее.

Хорошая атмосфера на стадионе, много болельщиков, думаю, что им понравился такой хоккей. Он был как открытым, так и закрытым, и много голов. Все динамовские болельщики точно были счастливы.

Буду забивать только в дерби? Да нет, это же только начало, ещё не так много игр сыграли. Любые победы добавляют позитива, но такие сплачивают коллектив и придают ещё больше эмоций.

Поймали позитивную волну после камбэка с моей бывшей командой? Тогда мы не очень провели первые два периода, потом вырвали победу. Конечно, она придала импульс команде и уверенность», — передаёт слова Петухова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.