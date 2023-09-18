«Мы получаем деньги за игру». Ларионов — о решении выходить позже на раскатку перед матчем

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ).

«Вы знаете, мы будем выходить вообще за 15 минут. Смысл тратить лишние силы? Это был четвёртый матч за семь дней, с переездами. Мы обычно выходим за 17 и за 20 минут. Но я считаю, что сделали то, что необходимо сделать: проверили лёд, проверили клюшки. Дальше там нечего делать. Мы получаем деньги за игру, а не за раскатки.

Вратарь «Салавата» был сверхмотивирован? Мы говорили об игре Самонова, мы его хорошо знаем. Он был у меня в составе, когда я руководил сборной на шведских играх, евротуре. Хороший мальчишка, с хорошими амбициями. И в этом плане мы указали на его слабые и сильные стороны. К сожалению, мы никак не могли поднять шайбу выше. Знаем, что с такими вратарями всегда есть место, чтобы забить гол верхом. Но это, опять-таки, элемент игры, над которым будем работать. Это начало сезона. У нас будет ещё много игр. Мы ждём подкрепление — наших лидеров, которые должны вот-вот, через неделю — 10 дней выйти. Поэтому это тоже большой плюс для нашей команды. Хотя те, кто выходит на лёд сегодня, они все делают работу просто фантастическую», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.