«Я в эти игры не играю». Ларионов раскритиковал замену вратаря в овертаймах на полевого

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ). Уфимцы сняли вратаря в овертайме и победили. Ларионов поделился мыслями о такой тактике игры.

«Вы знаете, честно говоря, такое правило есть в НХЛ. Ссылаюсь на него. Я никогда такого делать не буду. Никогда. По ряду причин. Если только команде нужно очко, чтобы попасть в плей-офф — тогда да. А так, игра должна идти как она идёт. То есть «три на три». И так же и заканчиваться в овертайме — «три на три». Это моё мнение. Я в эти игры не играю.

Почему не нравится этот момент? Я сторонник той старой школы, когда игра решается в равных составах. Понятно, что есть риски, что есть интерес болельщиков, но я никогда не рассматривал то, чтобы выпускать лишнего игрока на овертайм. Никогда», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.