Сергей Фёдоров высказался о поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата с «Локомотивом». Армейцы во втором матче подряд пропустили на старте встречи два гола и уступили — 1:2.
«Локомотив» — с победой. Мы, к сожалению, играем не очень уверенно, если так можно сказать, первый период. Тем не менее следующие сорок минут для нас складываются неплохо, в смысле того, как мы играем. Начинка игры нас устраивает. В каком-то моменте нам удалось сравнять счёт [в прошлом матче], в этот раз — не удалось. Тем не менее мы не должны так начинать первый период. Будем над этим думать, посмотрим нашу подготовку в очередной раз. Постараемся найти ключи решения вопросов. ЦСКА не может, не имеет права так начинать матчи», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
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