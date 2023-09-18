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ЦСКА — «Локомотив» 1:2, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 18 сентября

ХК ЦСКА потерпел поражение в матче с «Локомотивом» и проиграл в третьей из четырёх встреч
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

На второй минуте Ярослав Лихачёв с передачи Максима Шалунова вывел ярославскую команду вперёд. На 17-й минуте Денис Алексеев, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Локомотива». Вратарь ЦСКА Иван Федотов совершил ошибку, шайба попала в ворота, ударившись о его ловушку. Очки за результативные передачи получили Рушан Рафиков и Александр Полунин. На 48-й минуте Антон Слепышев с передачи Павла Карнаухова отыграл один гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 20 сентября в Минске сыграет с «Динамо». «Лада» 21 сентября примет ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Лихачёв (Шалунов) – 01:11 (5x5)     0:2 Алексеев (Рафиков, Полунин) – 16:01 (5x4)     1:2 Слепышев (Карнаухов) – 47:16 (5x5)    
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