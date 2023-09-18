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ХК ЦСКА потерпел поражение в матче с «Локомотивом» и проиграл в третьей из четырёх встреч

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

На второй минуте Ярослав Лихачёв с передачи Максима Шалунова вывел ярославскую команду вперёд. На 17-й минуте Денис Алексеев, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Локомотива». Вратарь ЦСКА Иван Федотов совершил ошибку, шайба попала в ворота, ударившись о его ловушку. Очки за результативные передачи получили Рушан Рафиков и Александр Полунин. На 48-й минуте Антон Слепышев с передачи Павла Карнаухова отыграл один гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 20 сентября в Минске сыграет с «Динамо». «Лада» 21 сентября примет ЦСКА.