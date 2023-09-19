Daily Faceoff назвал самого недооценённого игрока в составе «Вашингтона»

Журналист Майк Гулд в статье на портале Daily Faceoff заявил, что шведский защитник Расмус Сандин является самым недооценённым игроком в составе «Вашингтон Кэпиталз».
«Торонто Мэйпл Лифс» застали большую часть хоккейного мира врасплох, когда отправили Расмуса Сандина в «Кэпиталз» перед дедлайном в прошлом сезоне. В «Торонто» Сандин выглядел как защитник из топ-4; в «Вашингтоне» он выглядел гораздо лучше. В 19 играх за «Кэпиталз» Сандин набрал 15 (3+12) очков, со средним игровым временем в 22.59.
Сандин вполне может стать наследником Джона Карлсона, которому уже 33 года и который пропустил половину прошлого сезона из-за травмы. Поскольку до конца контракта остаётся один год, Сандин должен быть полностью мотивирован на то, чтобы выбить 35 очков, которые он набрал в 71 игре в прошлом сезоне», — сказано в статье.
- 19 сентября 2023
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