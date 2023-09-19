Якупов: Хартли сказал — если бы ты в первый год попал ко мне в «Калгари», было бы иначе

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о влиянии Боба Хартли на становление его как хоккеиста.
«Если бы я со своим нынешним восприятием мог вернуться в прошлое, может, всё сложилось бы иначе. Говорить можно что угодно, но сейчас я другой человек.
Смог бы добиться большего успеха, если бы сейчас вернулся в то время? Скажу так. В «Авангарде» я работал с Бобом Хартли, однажды он сказал мне: «Наиль, если бы ты в свой первый год попал ко мне в «Калгари», всё было бы иначе». Он — лучший тренер в моей жизни! Другие и близко с Бобом не стоят. Вообще. Все тренеры в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе»… Не буду винить тренеров, если бы этот парень был в «Эдмонтоне», была бы совсем другая история. Он изменил мою… Точнее, не изменил мою игру, но объяснял детали. Да, у нас была система, мы играли плохо, да, от нашей игры порой тошнило. Друзья и родные говорили: «Наиль, мы без понятия, какой план, просто играй. Есть система, тебе надо делать то и это», — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.
- 19 сентября 2023
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