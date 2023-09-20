«Он жил в моей семье». Космачук рассказал о дружбе с защитником СКА Педаном

Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал, как познакомился с защитником СКА Андреем Педаном.

Играл в «Гелфе» с Андреем Педаном? Мы очень хорошо подружились. Когда я играл в «Гелфе», я жил в приёмной семье, которая знала много языков. Женщина из этой семьи была из Чехии, но говорила по-русски, по-немецки, по-фински, даже не знаю, на скольких ещё языках… Когда Андрей приехал в Канаду, он практически не говорил по-английски, и эта женщина немного помогала ему. Сам Андрей жил с бабушкой, которая переехала из России. Мы часто проводили время вместе благодаря этой связи. Когда его выбрали на драфте, он тренировался летом в Канаде с Гэри Робертсом (экс-игроком клубов НХЛ, создателем собственного тренировочного центра подготовки. – Прим. «Чемпионата») и жил в моей семье. Забавно видеть, как жизнь прошла полный круг, – он был в Канаде, теперь я оказался в России.

Когда я был в Канаде, мы общались не так часто из-за разницы в часовых поясах. Хоккейный мир небольшой – когда проводишь каждый день с кем-то на льду, в одной команде, становишься с ним друзьями на всю жизнь. Пусть мы и не переписываемся и не созваниваемся каждый день, связь, которая рождается благодаря хоккею, является особенной.

У нас был небольшой разговор перед тем, как я подписал контракт с «Ладой». Тогда я не знал, что «Лада» является новой командой для лиги, вообще почти ничего не знал о «Ладе» и о том, что представляет из себя КХЛ изнутри. Мы немного поговорили об этом. Помимо Андрея, я знаю многих канадцев, которые здесь играют. Многих русских игроков я встречал в канадских юниорских лигах. Поэтому у меня было много людей, с которыми я мог бы поговорить и понять, куда еду», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.