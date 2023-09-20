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«Решил все вопросы». Форвард «Лады» рассказал о драке с защитником «Сибири» Мёрфи в АХЛ

«Решил все вопросы». Форвард «Лады» рассказал о драке с защитником «Сибири» Мёрфи в АХЛ
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Нападающий «Лады» Скотт Космачук ответил о том, стоит ли ожидать ещё одной драки с хоккеистом «Сибири» Тревором Мёрфи.

«Стоит ли ждать ещё одной драки с Тревором Мёрфи (смеётся)? Думаю, в тот раз я решил все вопросы с ним. Все обиды в прошлом, это часть игры. Сейчас мы в России, очень далеко от дома. Здесь не так много англоговорящих. На льду, конечно, друзей нет, но было бы неплохо завести что-то типа дружбы за его пределами. Время покажет, но, как я уже сказал, я готов и подраться (смеётся)», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Космачук и Мёрфи подрались 24 марта 2017 года во время матча «Манитобы Мус» и «Милуоки Эдмиралс». Тревор выступал за «Милуоки», а Космачук — за «Манитобу».

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