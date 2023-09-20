«Концентрацию потеряли все». Арбитр КХЛ Бондарь — об игре Фетисова в 51 год

Арбитр КХЛ Денис Бондарь рассказал о работе на матче с участием Вячеслава Фетисова.

«Самый запоминающийся момент произошёл в 2009 году. В возрасте 51 года на матч ЦСКА – СКА вышел Вячеслав Фетисов. Судьям об этом сказали перед завтраком. Вместе с Алексеем Евгеньевичем Горским подумали – шутка. Но ещё на подъезде к стадиону почувствовали повышенный ажиотаж. К старой арене ЦСКА было ни пройти ни проехать. Во время раскатки смотрим – Фетисов и правда на льду. Честно говоря, эмоции были как у мальчишки, ведь в детстве у меня в комнате висел плакат с изображением первой пятёрки сборной СССР. Даже не верилось, что выйду на площадку вместе с легендой. В начале игры все только и думали о том, когда же на льду появится Фетисов. Ждали момента. Остальное отошло на второй план. Думаю, концентрацию потеряли все – и команды, и судьи. Но когда он провёл пару смен, всё встало на свои места. Все понимали, что это не шоу, а игра регулярного чемпионата, где на первом месте результат.

Ещё одно яркое воспоминание также связано с Фетисовым. Вместе с Алексеем Беловым судил первую в истории игру КХЛ во Владивостоке, открытие «Фетисов Арены». Чувствовалась праздничная атмосфера, определённая историчность события. «Адмирал» обыграл ЦСКА — 4:2», — приводит слова Бондаря официальный сайт КХЛ.