Сергей Светлов: за СКА меньше всего беспокойства, команда обречена прибавлять
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Олимпийский чемпион Сергей Светлов высказался о положении СКА в Континентальной хоккейной лиге. Серия клуба из Санкт-Петербурга насчитывает пять поражений подряд.
«Вот за СКА меньше всего беспокойства, команда обречена прибавлять. Возьмите того же Гальченюка, сына моего одноклубника Александра по московскому «Динамо» 80-х годов. Да, у парня под 700 матчей в НХЛ, но он мог немного недооценить КХЛ, специфику нашей лиги.
Но Алекс прибавляет с каждой сменой и скорее рано, чем поздно выйдет на свой уровень, мастерство позволяет. Как и многие его партнёры», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.
В ближайшем матче КХЛ СКА встретится с череповецкой «Северсталью» сегодня, 20 сентября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
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