«Конечно, был мандражик». Голкипер «Амура» Лозебников — о домашнем матче с «Куньлунем»

Вратарь хабаровского «Амура» Дмитрий Лозебников высказался о матче Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (1:2 Б).

«Было близко и к победе, и к сухому матчу. В концовке они добавили, случился этот отскок… Такие отскоки, конечно, нужно брать. Оттолкнулся бы сильнее — отразил бы её правильно. А так получилось, что завалился, на первый бросок смог среагировать, а шайба отскочила прямо на клюшку сопернику.

Не так много игр в КХЛ, а тут сразу полная арена, колотило? Узнал позавчера, что буду играть. Не то чтобы колотило… Конечно, был мандражик. Хотелось выиграть в первом домашнем матче сезона, от этого, скорее. А в целом игралось нормально. Болельщики реагировали на каждый отражённый бросок, я слышал все их крики и аплодисменты, спасибо им за это большое. Они меня мотивировала играть, как бы я ни уставал. Бывали моменты, когда нас закрывали в зоне, особенно «три на пять» в третьем периоде. Но каждый бросок, даже который мимо шёл, болельщики встречали так, будто я его отбил. В такие моменты силы сами появляются ниоткуда.

Не все ожидали, что буду играть при Бобкове и Калниньше? Могу только сказать спасибо тренерскому штабу за то, что мне доверили место в воротах. Был счастлив услышать, что буду играть, старался это доверие как‑то оправдать. Это мой первый полноценный сезон в КХЛ, мне остаётся только работать, ждать шанса, а когда его дают — использовать и приносить очки команде, чтобы мы зашли в плей‑офф с наивысшего места. Главное, что чувствую доверие ребят. Все понимают, что у меня немного опыта, поэтому помогают как могут, не на что жаловаться. Счастлив находиться в таком коллективе. А выходить на лёд с такими парнями — настоящая привилегия», — приводит слова Лозебникова «Матч ТВ».