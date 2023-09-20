Павел Шэн высказался об игровых проблемах «Адмирала»

Нападающий «Адмирала» Павел Шэн высказался о проблемах в игре команды.

«Со стороны кажется, что «Адмирал» стал более атакующей командой? У нас появились ребята, которые могут сыграть в нападении креативно. Но в обороне мы стараемся играть надёжно. Показать образцовые действия у своих ворот, и стать самой малопропускающей командой второй сезон подряд, к этому нужно стремиться. Да, пока у нас не всё получается, состав обновился, но мы работаем над этим.

При большом количестве моментов прослеживается проблема с реализацией? Действительно, мы создаём много моментов. И статистика это подтверждает. Мы много бросаем, много владеем шайбой, но голы идут не всегда. Может, не хватает напора или концентрации в завершающей стадии. Может, действительно это волнение. Начало сезона, каждый хочет открыть счёт своим голам», — приводит слова Шэна официальный сайт «Адмирала».