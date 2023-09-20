Кулёмин впервые за полгода вышел в составе «Салавата» и забил гол в падении

В эти минуты в Уфе проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимает «Нефтехимик» Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте первого периода нападающий уфимского клуба Николай Кулёмин открыл счёт в матче, добив шайбу в падении. Для 37-летнего форварда этот матч стал первым с 11 марта 2023 года, когда Николай сыграл в матче с «Адмиралом» (2:3) в плей-офф-2023.

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В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кулёмин сыграл 68 матчей, в которых он забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.