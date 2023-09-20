Кулёмин впервые за полгода вышел в составе «Салавата» и забил гол в падении
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В эти минуты в Уфе проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимает «Нефтехимик» Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 14-й минуте первого периода нападающий уфимского клуба Николай Кулёмин открыл счёт в матче, добив шайбу в падении. Для 37-летнего форварда этот матч стал первым с 11 марта 2023 года, когда Николай сыграл в матче с «Адмиралом» (2:3) в плей-офф-2023.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кулёмин – 13:03 (5x4) 2:0 Комаров (Дроздов, Панин) – 25:17 (5x5)
В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кулёмин сыграл 68 матчей, в которых он забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.
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