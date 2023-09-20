Новиков: СКА — элитная команда, там всё на высшем уровне, результат придёт

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, за счёт чего СКА может выйти из кризиса.
«Когда специалисты пытаются объяснить или проанализировать выступление команд, то это просто взгляд со стороны. Команда — это настолько сложный механизм, что законы, которые действовали в её отношении вчера, сегодня не работают. Я здесь всегда привожу пример циклических видов спорта, где рассчитан каждый шаг и гребок. И всё равно идут сбои. А в спортивных играх есть противодействие соперника. Команда может быть готова, но соперник ей мешает. Разобраться в этом очень сложно. Я учился во времена, когда лжеспециалисты что-то высчитывали и говорили, что, дескать, вы здесь недоработали, у вас не получится. Это всё от лукавого. Самое главное — уверенность, физическое и психологическое здоровье коллектива.
СКА — элитная команда. Я понимаю, когда лихорадит клуб из нижней части турнирной таблицы. С этим сложнее разобраться, потому что там состав слабее. В СКА же всё на высшем уровне. Надо верить, работать, и тогда результат придёт. Под результатом имею в виду Кубок Гагарина, для них это реально. Основной этап сезона — это плей-офф, где Кубок разыгрывается. Сейчас нетоповые команды могут играть на равных с лидерами. Это развитие для них. Стоит лидерам недоработать, и результат становится другим», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
Ранее олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь Александр Пашков рассказал, в чём он видит главный фактор, повлиявший на неудачный старт СКА.
- 20 сентября 2023
-
18:46
-
18:34
-
18:23
-
18:17
-
18:07
-
18:04
-
17:48
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:20
-
15:14
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:19
-
14:09
-
14:04
-
13:30
-
13:28
-
12:42
-
12:28
-
12:21
-
11:46
-
11:42
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:27