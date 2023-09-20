Козлов ответил на вопрос о большом количестве удалений у «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:2) и рассказал о большом количестве удалений у уфимского клуба.

«Тяжёлый матч с множеством удалений. Те, кто в меньшинстве играют, много времени проводят на льду, другие сидят на скамейке, мёрзнут. Есть позитивные моменты: снова нашли силы и выиграли. Есть ещё один позитив – это голы наших молодых: Комарова и Бабенко. Дебютные шайбы в КХЛ.

Кулёмин готов на 100 процентов? Да. Он был готов с «Торпедо». Но я его приберёг.

Почему так много удалений? Надо дисциплинированно играть. Ну как можно вшестером выскакивать? Это нехватка концентрации. Эмоции где-то захлёстывают. Создаются абсурдные удаления, и потом получаются проблемы. Так играть нельзя. Хорошо, что сегодня Илья Ежов так сыграл. Пластался, как всегда. Два очка – это его большая заслуга.

Гол Комарова стал первым для защитников, беспокоит, что игроки обороны мало забивают? Есть моменты, которые они создают. Хотелось бы помощи. Если у них будут моменты, они реализуют их», – цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».