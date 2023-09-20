«Никакой череды неудач нет». Леонтьев — о четвёртом подряд поражении «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4), которое стало четвёртым подряд для нижнекамского клуба.
«Сегодня была сплочённая команда у нас, сражалась до конца, практически вытащила матч. Создали массу голевых моментов, в три раза перебросали соперника в третьем периоде. К сожалению, счёт на табло не в нашу пользу. Но повторюсь, что игра с нашей стороны внушает оптимизм. Будем продолжать сражаться.
Почему Долганова выбрали вратарём? Тренерский штаб так решил, когда-то надо начинать. Мы доверяем ему. У нас не только Гарипов есть. Долганов такого ничего не сделал, чтобы повлиять на результат. Он держал нас в игре, выручал. Для дебюта достойно.
Тяжело контролировать команду, когда так много удалений? Не сказал бы, что тяжело. Играют одни и те же спецбригады, на них выпадает нагрузка. Другие выпадают из игрового тонуса. А так проблем нет, все знают, что делать на льду. Проблема только, что спецбригады переигрывают.
Насколько тяжело настроить команду после 0:8 от «Барыса»? Там счёт 0:8, но два периода шла равная игра. Проблема, что не забили. Но мы на каждую игру настраиваемся и сражаемся. Не имеет значения, что было.
Что нужно сделать, чтобы выйти из череды неудач? Никакой череды неудач нет. Мы играем в сильной лиге с сильными соперниками. Нужно учитывать разницу между полом и потолком зарплат. Там космос. Мы играем на том уровне, на котором можем максимально выступить. Это очень приличный уровень, победы придут», – приводит слова Леонтьева «БИЗНЕС Online».
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