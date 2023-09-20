Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» в гостях, минчане потерпели пятое поражение подряд

«Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» в гостях, минчане потерпели пятое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Локомотив». Встреча завершилась уверенной победой железнодорожников со счётом 4:1.

На 30-й секунде первого периода Максим Шалунов с передач Ярослава Лихачёва и Мартина Герната открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Даниил Тесанов с передач Александра Полунина и Андрея Сергеева удвоил преимущество гостей.

На шестой минуте второго периода Ярослав Лихачёв с передач Павла Красковского и Дениса Алексеева сделал счёт 3:0.

На 13-й минуте третьего периода Джемел Смит с передач Коди Кёррана и Сэма Энаса размочил счёт в матче. В конце матча Александр Полунин установил окончательный счёт матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Лихачёв, Гернат) – 00:30 (5x5)     0:2 Тесанов (Полунин, Сергеев) – 17:19 (5x5)     0:3 Лихачёв (Красковский, Алексеев) – 25:37 (5x4)     1:3 Смит (Кёрран, Энас) – 53:09 (5x4)     1:4 Полунин – 59:20 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, для минского клуба это поражение стало пятым подряд.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android