Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пришёл на интервью с ананасом

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Витязем» (3:1) пришёл на послематчевое флеш-интервью с ананасом, который болельщики подарили нападающему нижегородского клуба Василию Атанасову.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Атанасов в текущем сезоне сыграл восемь матчей, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В следующей игре «Торпедо» отправится в гости к минскому «Динамо» 24 сентября. «Витязь» сыграет с минчанами на два дня раньше – 22 сентября.
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