Главный тренер «Витязя» после поражения от «Торпедо»: мне не в чем упрекнуть игроков

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:3). Подмосковный клуб замыкает турнирную таблицу Западной конференции с тремя очками после девяти игр.

«Торпедо» — озорные молодые ребята, которые показывают хороший хоккей. Интересно было посмотреть, как наша команда справиться с таким натиском. Мне игроков упрекнуть не в чем. Учитывая, что это четвёртая игра через день, они всё что могли из себя достали.

Почему в отличие от матча с «Ак Барсом» сегодня было мало голов? По «Ак Барсу» скажу своё мнение – у них был психологический «недонастрой» на нас. Топ-клуб, к которому приехал какой-то «Витязь». Видимо хотели на одном коньке нас объехать. Ну и мы сыграли в Казани хорошо. А в Нижнем Новгороде не мы первые, кто попал под «Торпедо». Команды выше уровнем тоже играли здесь неудачно. Соглашусь с тем, что, играя с «Торпедо» надо не уступать им в скорости. Но и в технической оснащенности тоже. Можно быстро кататься, но если техническая оснащённость ниже уровнем, то ничего сделать не получится. Если же мы проигрываем в скорости игрокам «Торпедо», то мы должны сыграть хитрее в определенных вещах. Нижегородцы молодые, быстро восстанавливаются после игр. Надо обыгрывать их за счёт умного хоккея. Мы должны стать сильнее. Быстрее отдавать передачу, не бояться отдавать быстрые передачи. Но, к сожалению, пока что-то не срастается.

Другой вопрос, что ряд игроков, получает очень большое игровое время. Получилось так, что из-за травм, у нас и в большинстве, и в меньшинстве играют одни и те же хоккеисты. Это очень тяжело, учитывая график игр. Хотелось бы, чтобы два звена играли в меньшинстве, а другие два в большинстве. Тогда будет игровой баланс», — приводит официальный сайт КХЛ слова Завьялова.