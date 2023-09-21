Лишка: знали, что у СКА была серия поражений. «Северсталь» старалась победить

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал поражение команды в матче со СКА (1:4).

«Мы играли хорошо с самого начала. Знали, что у СКА была серия поражений, старались победить. К сожалению, они забили первыми, получили импульс. Плохо, что мы забили только один раз. Отменённый гол? Мне сложно судить, я не видел эпизода, потому что в этот момент был на скамейке. Видел только повторы. Рефери рассудили так», — сказал Лишка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, вчера, 20 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.