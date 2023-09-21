ESPN: некоторые считали, что летом «Вашингтон» обменяет недовольного Кузнецова

ESPN назвал главный вопрос, который связан с «Вашингтон Кэпиталз» перед стартом сезона-2023/2024.
«Главный вопрос: совершат ли «Кэпиталз» обмен перед тренировочным лагерем?
«Вашингтон» находится в той же лодке, что и «Филадельфия»: мы не совсем знаем, чего ожидать от них этой осенью. «Кэпиталз» обменяли нескольких ключевых игроков в дедлайн и благополучно завершили регулярный чемпионат. Некоторые считали, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан летом будет активно обменивать ещё больше игроков, особенно недовольного форварда Евгения Кузнецова. Эти сделки так и не были реализованы, и единственным значительным приобретением Маклеллана стал Макс Пасиоретти (который всё ещё восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия).
На данный момент существует естественная обеспокоенность по поводу общей глубины состава «Вашингтона» и того, достаточно ли её, чтобы сохранить команду на плаву до тех пор, пока Пасиоретти не присоединится к ним. Клуб, который находится в процессе перестройки, также не является идеальной ситуацией для нового главного тренера Спенсера Карбери, но если бы дела шли хорошо, тогда «Вашингтон» не выходил бы на рынок в поиске замены главы скамейки запасных. У Маклеллана ещё есть время, чтобы изменить состав «столичных» на льду. Сможет ли он извлечь выгоду и дать «Кэпиталз» больше шансов выиграть больше матчей, чем год назад?» — говорится в сообщении.
- 21 сентября 2023
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