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Задоров: для меня сборная России закрыта, всё

Задоров: для меня сборная России закрыта, всё
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в Россию. Хоккеист считает, что его теперь просто не будут вызывать в национальную сборную.

«Я сейчас в команде не оказался бы. Для меня сборная закрыта, всё. Особенно после этого интервью.

Допускаю ли, что больше никогда не смогу вернуться в Россию? Да. Но, думаю, такого не будет. Думаю, что когда-то точно вернусь. И я хочу вернуться. Не знаю, кем хочу быть после хоккея. Может быть, я стану одним из тех, кто хочет поменять что-то в стране на высоком уровне. Я про политику, да. Мне это интересно. Буду учиться. Мне только 28 лет. Я ещё многого не знаю. Многое узнать, научиться жизни… Жизнь прекрасна в этом смысле», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

*признан иноагентом в РФ

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