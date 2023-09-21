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Коледов дисквалифицирован на один матч за жёсткий толчок на борт игрока «Нефтехимика»

Коледов дисквалифицирован на один матч за жёсткий толчок на борт игрока «Нефтехимика»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение дисквалифицировать на один матч и оштрафовать защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова за толчок на борт игрока «Нефтехимика» Артёма Серикова, после которого у последнего пошла кровь. По итогам эпизода Коледов получил 5+20 минут штрафа.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее Коледов прокомментировал своё удаление за жёсткий силовой приём в третьем периоде.

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