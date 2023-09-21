Задоров: Панарин — русский-русский парень. Ему не хватает родины

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением о ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. В 2021 году известный тренер Андрей Назаров обвинил хоккеиста в приставаниях и избиении девушки в Риги.

«Я не верю в эту историю. Это Евросоюз. Думаю, там бы уже подняли это всё на уши, если бы это правда была. Я не разговаривал об этом с Тёмой, но поддержал его. Слова Назарова связаны с его резкими высказываниями? Ну конечно. Думаешь, про меня после этого интервью не будут фигни какие-нибудь придумывать? То же самое будет.

Почему Панарин стал менее активным в медиапространстве? У него же ментальное заболевание. Если он сосредоточен на одной вещи, то мир не замечает. Я не знаю, как это правильно называется (Задоров имеет в виду ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. Панарин сам рассказывал об этом в интервью в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»). Он убрал всё, что отвлекает его от хоккея, сейчас с «раскладушкой» ходит. У него нет телефона. Его одноклубники говорили, что до него не достучаться. Он был в нашем чате россиян — у него есть айпад. Тёма смотрит с него фильмы. Но оставляет его дома или в отеле, с ним не ходит. В чате «Нью-Йорка» не находится. Я слышал, что когда Ривз там играл, он писал Панарину, если меняется время ужина или ещё что-то.

Он такой русский-русский парень. Ему рыбалка, баня, водочки попить. Простой русский пацан. Ему не хватает родины, по его словам. Поэтому политика у него ушла на второй план, он просто фокусируется на своей жизни. Я думаю, что он самый одарённый, умный русский игрок. Самая светлая голова», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

*признан иноагентом в РФ