Новичок «Сибири»: были варианты в Америке, но не хотел, чтоб меня опять засунули в ECHL

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал, что у него были варианты остаться в Северной Америке.

«Да, были другие варианты. Но опять подписывать двусторонний контракт АХЛ/ECHL я не хотел. В прошлом сезоне у меня был такой контракт. Тогда мне обещали, что будет шанс. Но даже несмотря на то что я хорошо играл и был лидером в защите в своей команде, мне так и не дали сыграть в АХЛ. Подписывать двусторонний контракт, чтобы потом меня опять засунули в ECHL, я больше не хотел. Опять буду играть с Павлом Гоголевым? Да, мы всегда оставались на связи. Рад, что у меня здесь есть близкий друг, я мало кого знал из «Сибири», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Фёдором Гордеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 22 сентября.