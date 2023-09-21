Агент Михеева Дэн Мильштейн рассказал про отсутствие игрока в лагере «Ванкувера»

Агент российского нападающего Ильи Михеева Дэн Мильштейн прокомментировал отсутствие игрока в тренировочным лагере «Ванкувер Кэнакс».

«Он вернётся в лагерь «Ванкувера» через несколько дней, ничего серьёзного», — приводит слова Мильштейна журналист Мэтью Секерес в своём «твиттере».

Напомним, ранее генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин сообщил, что Михеев покинул тренировочный лагерь по личным причинам.

В конце января в матче с «Коламбус Блю Джекетс» Михеев усугубил травму, которую получил ещё во время предсезонки. Россиянину необходимо было провести операцию на крестообразной связке коленного сустава. В начале февраля была проведена успешная операция. В прошлом розыгрыше регулярного сезона россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев сыграл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.