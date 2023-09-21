Форвард «Спартака» Голдобин в матче с «Барысом» оформил ассистентский пента-трик

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в матче с «Барысом» оформил ассистентский пента-трик.

27-летний форвард москвичей поучаствовал в пяти шайбах своей команды, отдав пять результативных передач. Единственная шайба, оставшаяся без участия Голдобина — пятый гол Александра Пашина.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Голдобин стал девятым игроком в истории лиги, которому удалось сделать пять голевых передач в матче КХЛ. Рекорд по количеству голевых пасов в одной игре принадлежит Райану Гундерсону – 6 передач в матче с «Нефтехимиком» в сезоне-2014/2015. В истории «Спартака» в КХЛ только одному игроку ранее удавалось набрать пять очков за матч. В сезоне-2008/2009 Штефан Ружичка набрал 5 (4+1) результативных баллов матче с новокузнецким «Металлургом».

С 14 (8+6) результативными баллами после девяти сыгранных встреч Николай возглавляет список лучших бомбардиров сезона-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.