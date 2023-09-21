Скабелка рассказал, когда к «Барысу» присоединится новичок Рудольф Червены

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итог проигранного матча со «Спартаком» (3:6) и рассказал, когда к команде присоединится новичок Рудольф Червены.
«Быстрая игра с обилием моментов. Мы ошибались больше, чем «Спартак» воспользовался. Пожалуй, мы недостаточно самоотверженно сыграли в обороне — шесть блокированных бросков мало для такого матча.
В третьем периода играла безвольно? Мне так не показалось. При счете 5:2 был отличный момент — Скленичка бросал в пустой угол, другие моменты были. Мы делали всё, но пропустили шестой гол.
После победы со счетом 8:0 мы не были «на небесах». С Нижнекамском мы просто не допустили столько ошибок, сколько сегодня.
Когда Червены присоединится к команде? Насколько я знаю, в Новосибирске. Он придаст нам солидности, хороший центральный нападающий — хорошо действует в обороне, в большинстве в середине здорово играет. Как подтянуть игроков «Барыса» к уровню первого звена? Только через работу», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.
- 21 сентября 2023
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