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Защитник «Авангарда» Гуляев высказался о причинах поражения в матче с «Сибирью»

Защитник «Авангарда» Гуляев высказался о причинах поражения в матче с «Сибирью»
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Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев высказался о матче Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (3:4).

«Неплохая игра: хорошо начали, в моей первой смене забили гол. Инициатива была за нами, надо было в первом периоде ещё забивать. Но что есть, то есть. Хорошо играли, держали удар, в конце сравняли, но нам надо лучше играть в обороне. За минуту пропускаем – такого не должно быть.

Что могло стать причиной такой концовки? Вроде и концентрация у всех есть, но где-то невнимательны в обороне. Надо после гола, после вбрасывания, переводить шайбу в зону соперника и там играть. Мы это не сделали.

Поддержка болельщиков чувствовалась? Конечно! Мы сидели в раздевалке после разминки, на арене объявляли наш состав, и мы слышали, как они кричали, – нас это подзавело. Во время игры нет-нет да перекрикивали болельщиков «Сибири», — приводит слова Гуляева пресс-служба «Авангарда».

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