Владимир Чебатуркин назвал ЦСКА идеальной командой

Российский тренер Владимир Чебатуркин ответил на вопрос об идеальной команде.
«Что для меня идеальная команда вне зависимости от лиги? ЦСКА. Я не был в других командах, не знаю как там, могу приоткрыть занавес на ЦСКА, где есть чему учиться. Это целая плеяда игроков, выросших в клубе, это хоккеисты, стремящиеся к высотам и не останавливающиеся. Это высокий уровень рабочей этики, менеджмента. Команда живёт как семья, все дополняют друг друга, по физическим данным все одарены, по характеру сильны, по отношению к себе и партнёрам, по восприятию тренировочного процесса требовательны. В других клубах не был, но могу точно сказать, за счёт чего ЦСКА выигрывает. Это ребята, которые не любят проигрывать, умеют доставать из себя силы и эмоции, когда их нет. Эта команда не даёт никому расслабиться, все дополняют друг друга, и выдавливают, в хорошем смысле, потому что на льду всегда рабочая атмосфера. Ты только задремал, а на твоё место сразу пришёл кто-то другой», — приводит слова Чебатуркина официальный сайт «Юнисон-Москва».
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