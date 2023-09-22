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Плющев — о словах Задорова: перевёртышей никто не любит, попользуются и выбросят

Плющев — о словах Задорова: перевёртышей никто не любит, попользуются и выбросят
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об интервью защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова на YouTube-канале «вДудь»*.

«Задоров живёт там, в далёкой Америке, по их правилам, а их правила диктуют многие моменты. Туда же сейчас много кто переехал: например, люди из культурной элиты, некоторые из которых тоже не стесняются в выражениях. Никита, повторюсь, играет по их правилам, человек немножко не осознаёт того, что будет. Перевёртышей никто не любит, их никто никогда не уважал и не будет уважать. Попользуются и выбросят как отработанный материал. Задоров хочет показать себя больше американцем, чем сами американцы. Я как человек, который многое прожил и через многое прошёл, знаю, чем это порой заканчивается», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

*признан иноагентом в РФ

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