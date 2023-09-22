Сушинский: нельзя переходить на личности. Когда-то и сам Задоров будет дедом

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал слова защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова об Александре Кожевникове и Сергее Фёдорове в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

«Ни в коем случае нельзя обливать грязью людей, выигрывавших для страны титулы и олимпийские медали. Понимаете, у каждого человека есть своё мнение. У них своё мнение, у Задорова – своё. Каждый может высказывать свою позицию, при этом не затрагивая других. Высказался – окей, молодец, но нельзя переходить на личности. Тем более когда речь идёт об уважаемых людях. Когда-то и сам Никита будет дедом, мы все люди, мы не молодеем, а стареем. Я всегда поддерживаю тех, у кого своя точка зрения, но никогда нельзя обижать и оскорблять тех, у кого другая позиция», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

*признан иноагентом в РФ