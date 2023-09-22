В московском «Динамо» назвали причину обмена прав на защитника Бойкова в «Авангард»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен защитника Сергея Бойкова в омский «Авангард». Бело-голубые получат денежную компенсацию.

«В принципе, когда мы поняли, что у Сергея не получается устроиться в Северной Америке, то несколько раз выходили на него с предложением, но не смогли договориться по финансовой стороне. Поэтому переговоры были довольно вялотекущими, всё затянулось, и в итоге нами было получено хорошее по финансовым условиям предложение от «Авангарда». Мы его обсудили, взвесили все за и против, и решили его принять.

Насколько повлияло на это решение текущая солидность динамовской обороны? Согласен, что на данный момент у нас нет экстренной необходимости в подписании защитника. У нас есть крепкий топ-6 в обороне, есть Прибыльский и Малышев, и также мы должны подтягивать наших молодых ребят, это тот же 2005-й год рождения.

Несмотря на это, мы всё равно смотрим по сторонам, ищем защитника, потому что, вполне возможно, в будущем нам ещё придётся усилиться. Но в данном конкретном случае всё так сложилось. Сергея давно уже нет в нашей команде, из-за травмы он не смог сыграть в прошлом плей-офф. И как-то мы справлялись уже без него. Сейчас же он сам принял такое решение, видимо, хотел сменить обстановку, поэтому и не смогли договориться.

В вопросе дальнейшей селекции мы будем смотреть и действовать по ситуации. Есть у нас определённые задумки по усилению обороны. А пока будем давать шанс молодым», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.