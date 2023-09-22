«Динамо» обменяло Сергея Бойкова в «Авангард»
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Московское «Динамо» и омский «Авангард» совершили обмен, по которому омичи получили права на защитника Сергея Бойкова. Об этом сообщил официальный сайт «Динамо».
Отмечается, что бело-голубые получат денежную компенсацию.
Сергей Бойков — воспитанник школ хабаровского «Амура» и новокузнецкого «Металлурга». Он был выбран на драфте НХЛ под общим 161-м номером клубом «Колорадо Эвеланш». На взрослом уровне выступал в АХЛ и ECHL за команды «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Колорадо Иглз» и «Юта Гриззлис».
С 2019 года Бойков играл в составе «Динамо». За четыре сезона в команде бело-голубых он провёл 138 игр и набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «+9». Нынешним летом защитник не принял квалификационное предложение «Динамо».
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