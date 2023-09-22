«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с нападающим Антоном Шенфельдом

Бывший нападающий новосибирской «Сибири» Антон Шенфельд стал игроком «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок подпишет с пекинской командой контракт до конца сезона-2023/2024.

30-летний Антон Шенфельд — уроженец Магнитогорска и воспитанник местного «Металлурга». За свою карьеру нападающий успел поиграть за родной клуб, тольяттинскую «Ладу», нижегородское «Торпедо» и «Сибирь».

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Шенфельда с учётом плей-офф 508 матчей и 199 (65+134) очков при показателе полезности «-58».

«Куньлунь Ред Стар» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 10 очков после 10 матчей.