«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с нападающим Антоном Шенфельдом
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Бывший нападающий новосибирской «Сибири» Антон Шенфельд стал игроком «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок подпишет с пекинской командой контракт до конца сезона-2023/2024.
30-летний Антон Шенфельд — уроженец Магнитогорска и воспитанник местного «Металлурга». За свою карьеру нападающий успел поиграть за родной клуб, тольяттинскую «Ладу», нижегородское «Торпедо» и «Сибирь».
Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Шенфельда с учётом плей-офф 508 матчей и 199 (65+134) очков при показателе полезности «-58».
«Куньлунь Ред Стар» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 10 очков после 10 матчей.
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