Одни работу теряют, другие – находят. Что происходит на трансферном рынке КХЛ

С начала регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошло почти три недели. За это время руководители некоторых клубов сделали выводы по своим составам и продолжили селекционную деятельность, которую не довели до конца в ходе межсезонья. Последние 48 часов получились насыщенными на новости, связанные с перемещениями хоккеистов по лиге.

Чарльз Робинсон – в «Трактор»

«Трактор» заполнил третью легионерскую вакансию в своём составе. Американский нападающий Чарльз Робинсон стал третьим иностранцем в Челябинске, присоединившись к голкиперу Заку Фукале и защитнику Роберту Хэмилтону. Робинсон начал профессиональную карьеру в Государственном университете озера Верхнее (Су-Сент-Мэри, Мичиган) и два сезона выступал в NCAA.

Нападающий имеет большой опыт выступлений в АХЛ, где играл за «Бингемтон Сенаторз», «Сан-Хосе Барракуда», «Манитобу Муз», «Стоктон Хит», «Сан-Диего Галлз» и «Рокфорд Айс Догс». В общем, на счету хоккеиста 575 матчей и 294 (135+159) очка в Американской хоккейной лиге. В НХЛ Робинсон в общей сложности провёл 63 встречи, забросил четыре шайбы и восемь раз ассистировал партнёрам, играя за «Оттаву Сенаторз», «Калгари Флэймз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс».

По словам генерального менеджера челябинцев Алексея Волкова, Чарльз может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. В «Тракторе» ожидают, что американский нападающий привнесёт в команду больше уверенности и усилит её в физическом плане.

Вячеслав Основин – в «Динамо» Минск

Воспитанник челябинского хоккея никогда не отличался повышенной результативностью в КХЛ, но в прошлом сезоне Вячеславу не хватило всего одного очка до повторения личного рекорда в лиге. Бронзовый призёр МЧМ-2014 набрал 22 очка в 55 матчах, а ранее в своей карьере он дважды завершал регулярку КХЛ с 23 результативными действиями. Однако за 11 дней до начала сезона новосибирский клуб расстался с хоккеистом, отправив его на рынок свободных агентов. Инсайдеры сообщали, что новый главный тренер сибиряков Дэвид Немировски не увидел, как сможет использовать центрфорварда в своей системе.

Безработным Основин пробыл ровно месяц, пока о нём не вспомнил главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов. Российский специалист и воспитанник хоккейной школы «Трактора» пересекались вместе ещё в сезоне-2016/2017. Тогда Квартальнов тренировал ЦСКА, используя свой любимый метод ковровой ротации. В том сезоне у Дмитрия Вячеславовича не было никаких проблем с количеством доступных хоккеистов, и Основин находился в числе тех, кто, с одной стороны, играл регулярно, а с другой – не был ответственным за конечный результат армейского клуба.

Теперь Вячеслав понадобился Квартальнову в Минске. Скорее всего, таким образом российский тренер как раз и пытается увеличить глубину состава «Динамо», добавив баланса между иностранными игроками и молодыми белорусами, которых в минском клубе собрано в избытке. Но ожидать от Основина качественного усиления атакующей линии «зубров» вряд ли стоит.

Никита Сетдиков – из «Сибири» в список отказов

Сама же «Сибирь» продолжает процесс перестройки, избавляясь от игроков прежнего тренера. При Андрее Мартемьянове 28-летний нападающий Никита Сетдиков выдал лучший сезон в карьере, завершив его с 17 очками в регулярке. Невыдающийся результат, но ранее форвард и до него не добирался. Никита полностью устраивал прежний тренерский штаб, являясь игроком основного состава «Сибири». Но Дэвиду Немировски хоккеист не приглянулся ещё в «Торпедо». В 2018 году игрок и тренер вместе находились в нижегородском клубе, и тогда их союз продлился всего 18 матчей. Спустя пять лет Дэвид отказался от нападающего уже после пяти игр.

Всё бы ничего в этой ситуации, если бы не одно но – новый контракт с игроком был подписан только в середине межсезонья. Это произошло 8 июня, когда «Сибирь» уже обрела нового главного тренера. А значит, подписание Сетдикова прошло с согласия Немировски, иначе зачем надо было бы тянуть до начала июня?

Самое интересное, что статистика нападающего была далеко не худшей в новосибирской команде. На старте сезона форвард успел сделать три результативные передачи, пусть две из них и были совершены в одном матче, но всё это не спасло хоккеиста от помещения в список отказов. По некоторым слухам, через аналогичную процедуру в скором времени может пройти и белорусский нападающий Максим Сушко.

Антон Шенфельд должен перейти в «Куньлунь»

30-летний нападающий вдрызг провалил предыдущий сезон. Воспитанник магнитогорского хоккея пополнил состав «Сибири» в ходе сезона-2021/2022 в результате обмена из «Торпедо», где даже был капитаном команды. В Нижнем Новгороде Шенфельд выдал один из лучших сезонов в карьере, дважды подряд сумев добраться до отметки в 10 голов в регулярке. Но именно в «Торпедо» и начался спад в игре форварда, который и привёл его к обмену в Новосибирск. В наследство сибиряки получили большой контракт стоимостью в 30 млн рублей – и на эти деньги нападающий даже близко не наиграл.

В прошлом сезоне Антон провёл 28 матчей без единой заброшенной шайбы, после чего в «Сибири» закономерно отказались от услуг хоккеиста. Сейчас же Шенфельд может перезапустить карьеру в «Куньлуне». Китайский клуб обычно не жалует российских хоккеистов, делая ставку на североамериканцев, подлежащих процессу натурализации под сборную Китая.

Однако в этом сезоне «драконы» удачно стартовали в чемпионате, и, судя по всему, аппетит к китайской команде пришёл во время еды. 10 очков в девяти матчах позволяют «Куньлуню» помечтать о борьбе за выход в плей-офф, а для этого команде Виктора Игнатьева нужен состав, с которым у «драконов» большие проблемы. Целый ряд хоккеистов сейчас находится в списке травмированных, в результате чего в четвёртой тройке нападения играет сразу двое защитников. Поэтому сначала «Куньлунь» взял на контракт Даниила Тарасова, а теперь ожидается и подписание Шенфельда.

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Гончаров и Косов намерены продолжить карьеру, Сергиенко может вернуться в КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных рассказал о будущем своих клиентов защитника Максима Гончарова и нападающего Ярослава Косова, отметив, что оба игрока настроены продолжать профессиональные выступления.

«Максим Гончаров и Ярослав Косов тренируются, мы общаемся с клубами, обоим ищем варианты для трудоустройства. Оба намерены продолжать карьеру игроков. Юрий Сергиенко уехал играть в Словакию, чтобы быть в тонусе, но в его контракте есть пункт, что в случае поступления предложения из КХЛ его отпустят», — сказал Черных «Чемпионату».

Последним клубом Гончарова был нижнекамский «Нефтехимик», Косова — омский «Авангард». Защитник Юрий Сергиенко играл за «Барыс».

«Авангард» подписал двусторонний контракт с защитником Ольшанским

Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона-2023/2024 с бывшим защитником магнитогорского «Металлурга» Савелием Ольшанским. Соглашение хоккеиста со своим новым клубом носит двусторонний характер, поэтому с большой вероятностью можно предположить, что Савелий подписан «ястребами» для усиления команды ВХЛ, дела у которой на старте сезона идут из рук вон плохо. «Омские Крылья» набрали лишь три очка в шести матчах и идут на последнем, 29-м месте в турнирной таблице ВХЛ.

24-летний Ольшанский – уроженец Челябинска и воспитанник магнитогорской школы хоккея. В КХЛ защитник дебютировал в составе родного «Металлурга». Также Ольшанский выступал в ВХЛ, где защищал цвета «Челмета», «Ермака», «Южного Урала» и АКМ.

В КХЛ Ольшанский сыграл 11 матчей в регулярных чемпионатах и сделал в них одну результативную передачу при показателе полезности «-2». Последней командой Ольшанского до перехода в «Авангард» был «Тамбов», за который он успел сыграть три матча в нынешнем сезоне ВХЛ.