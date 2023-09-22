Фолиньо: Капризов взбешён, он пугает, когда злится

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо поделился мнением о российском одноклубнике Кирилле Капризове.

«Вы увидите лучшего Капризова. Страшно говорить, но для нас это здорово. Он просто очень предан делу. Он взбешён. Это был не лучший конец сезона для всех нас. Он столкнулся с разочарованием из-за травмы. Кирилл пугает, когда злится и хочет заполучить шайбу, поэтому я думаю, что вы будете часто видеть именно это. Много битв.

Мы говорим об этом в команде. Культура. Трудовая этика. Всё начинается с этого и заканчивается этим. Капризов — наш лучший игрок», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

Напомним, Кирилл Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) баллов в 67 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в сезоне. Форвард на восемь очков опередил Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).